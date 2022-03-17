Nevşehir'de dehşet! 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı
Nevşehir'de okuldan evine gelen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpeğinin saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Mart 2022 14:37
Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi servis aracından indikten sonra evine doğru giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Çocuğun bağırma seslerini duyan servis şoförü aracından inerek çocuğun yardımına koştu. Ayrıca sokaktan geçen vatandaşlar olaya müdahale etti. Sokak köpeğinin çocuğa zarar vermesi vatandaşların müdahalesiyle engellendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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