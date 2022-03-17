1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı
Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Diyanet Akademisi kurulması teklifi TBMM'de kabul edildi
Diyanet Akademisi kurulması teklifi TBMM'de kabul edildi
Bakan Nebati açıkladı: Konutta KDV indirimi olacak mı?
Bakan Nebati açıkladı: Konutta KDV indirimi olacak mı?
FED 3 yıl sonra faiz artırdı
FED 3 yıl sonra faiz artırdı
Son 24 saatte 22 bin 345 yeni vaka, 118 vefat
Son 24 saatte 22 bin 345 yeni vaka, 118 vefat
Emniyetten 'uyuşturucu yaşı ortaokula indi' iddialarına açıklama
Emniyetten 'uyuşturucu yaşı ortaokula indi' iddialarına açıklama
İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan: Yarın Trakya'da, özellikle İstanbul kesiminde yer yer kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız. Bununla birlikte Marmara'nın güneyinden Bolu, Kastamonu ve Sinop'a kadar uzanan hatta, yani Batı Karadeniz kesiminde yarın kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 15:05
Yazdır
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!

Yarından itibaren Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri hariç yurdun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, AA muhabirine, Türkiye'nin bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Kar yağışlarının yarından itibaren artacağını belirten Yağan, "Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri haricindeki tüm yurt yarın kar yağışlı olacak. Yarın Trakya'da, özellikle İstanbul kesiminde yer yer kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız. Bununla birlikte Marmara'nın güneyinden Bolu, Kastamonu ve Sinop'a kadar uzanan hatta, yani Batı Karadeniz kesiminde yarın kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız." dedi.

Yağan, Ankara'da ve ülkenin iç kesimlerinde de kar yağışının beklendiğini ancak Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerindeki kadar yoğun olmayacağını dile getirerek, "Yarın İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da Bitlis, Muş, Elazığ ve Hakkari'ye uzanan hatta, Malatya'nın kuzeyinde de kar yağışlarının yoğun ve kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz." bilgisini verdi.

- Cumartesi İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağına ilişkin tahminleri paylaşan Yağan, şöyle devam etti:

"Cumartesi günü özellikle İstanbul'da kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Özellikle şehrin kuzey kesimlerinde vatandaşların buna göre tedbir almalarını istiyoruz. Kar yağışları Batı Karadeniz bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Marmara'nın güneyinde de devam edecek. Cumartesi Ankara'da da karla karışık yağmur beklentimiz var. Doğu bölgelerimizde de kar yağışı görülecek. Hem cuma hem de cumartesi Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde çok yoğun kar yağışları bekliyoruz."

- Kar yağışının pazar öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor

Yağan, İstanbul'da yağışların etkisini pazar günü öğle saatlerine kadar sürdürmesinin beklendiğini aktararak, "Pazar günü öğleden sonra yağışlar İstanbul'da etkisini kaybedecek. Batı Karadeniz'de devam edecek ama havanın kısmen ısındığını göreceğiz. İç Anadolu'nun güneyi ve İzmir'de yağmurlar göreceğiz. Doğu kesimlerde ve Doğu Karadeniz'de kar yağışlarının devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada son 40 yılın en yoğun kar yağışlarının görüldüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Yağan, vatandaşlardan bu konularda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını istedi.

Yüksel Yağan, özellikle Marmara bölgesinde yarın ve hafta sonu yolculuk planı yapanlara uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarını yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalarını, valiliklerimizin alacağı kararlara göre planlama yapmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara-İstanbul arasında, Bolu-Düzce kesiminde seyahat edecek vatandaşlarımızın tedbirli olarak yola çıkmasını öneriyoruz. Gerekmedikçe cumartesi günü vatandaşlarımızın evde kalmalarının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşların valiliklerimizin, yetkililerin uyarılarına kulak vermelerini istiyoruz. İstanbul genelinde önümüzdeki 2-3 günlük süreçte sıcaklığın en fazla 3 dereceye kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu da oldukça soğuk bir hava demek, vatandaşlarımızın da buna göre giyinmelerini, planlamalarını yapmalarını öneriyoruz."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 33 yerleşim birimine ulaşılamıyor
Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 33 yerleşim birimine ulaşılamıyor
Türk hekimlerin 'Kovid sonrası koku bozukluğu tedavisi' dünyada kabul gördü
Türk hekimlerin 'Kovid sonrası koku bozukluğu tedavisi' dünyada kabul gördü
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 365 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 365 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
Çiçek ve minberle gelen iyilik
Çiçek ve minberle gelen iyilik

Bu Habere Tepkiniz

Yargıtay'dan 'sosyal denge aidatı' kararı

Yargıtay'dan 'sosyal denge aidatı' kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Sendika'nın üyesi olan davacıdan üyelik aidatı dışında ayrıca sosyal denge tazminatı için aidat kesintisi yapılamayacağına hükmetti.
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Merkez bankası kararını açıkladı, kredilerde son durum

Merkez bankası kararını açıkladı, kredilerde son durum

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=merkez-bankasi_adv1549
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

Sayıştay 3 Dairesi, İl müdürlüklerine vekaleten atanan personelin asilde aranılan şartları taşıması halinde vekalet ücreti ile diğer ödemelerin verileceğini belirtti.
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle birlikte öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 23 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak. Başvurular 28 mart ila 11 nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 Berat Kandili mesajları

2022 Berat Kandili mesajları

Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, kısa Berat kandil mesajlarınız bizden. Duaların gözyaşlarına karıştığı bu kutsal gecede sevdiklerinizin hayır dualarında yer almak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz.