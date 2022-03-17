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FED'den sonra İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 15:59
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FED'den sonra İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, BoE Para Politikası Kurulu (Monetary Policy Committee-MPC), yüzde 0,50 olan politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e yükseltti. Kurul, 867 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını değiştirmedi.

BoE'nin faiz kararında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yolundan gitmesi dikkati çekti. Faiz artışı, Fed'in, 3 yıl aradan sonra dün beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan artırmasından sonra geldi.

İkinci çeyrekte yıllık enflasyonun yüzde 8 civarında olmasını bekleyen BoE, yüksek enerji fiyatlarının hanehalkı gelirlerini baskılayarak ekonomiyi yavaşlatacağı uyarısında bulundu.

BoE, İngiltere'deki enerji ve konut fiyatlarındaki yükselişten sonra yaşam maliyetinin artmasıyla enflasyonu indirmeye yardımcı olmak için politika faiz oranını artırma baskısı altında bulunuyordu.

En son 3 Şubat'ta 25 baz puanlık faiz artışına giden BoE, 16 Aralık 2021'de de 0,15 baz puanlık artış yapmıştı.

Para Politikası Kurulu tutanaklarında, enflasyon beklentilerinin nasıl geliştiğine bağlı olarak daha fazla faiz artırımı için her iki yönde de riskler olduğu belirtilerek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana emtia fiyatlarında yaşanan artışın enflasyonu yukarı yönlü baskılayacağına işaret edildi.

Ülkede enflasyon ocakta yüzde 5,5 ile 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Enflasyon hedefi yüzde 2 olan İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun Nisan 2022'de enerji fiyatlarındaki keskin artışla "tepe" yapacağını tahmin ediyor.

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