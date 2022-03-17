NASA paylaştı: Evrenin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşıldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı
Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Diyanet Akademisi kurulması teklifi TBMM'de kabul edildi
Diyanet Akademisi kurulması teklifi TBMM'de kabul edildi
Bakan Nebati açıkladı: Konutta KDV indirimi olacak mı?
Bakan Nebati açıkladı: Konutta KDV indirimi olacak mı?
FED 3 yıl sonra faiz artırdı
FED 3 yıl sonra faiz artırdı
Son 24 saatte 22 bin 345 yeni vaka, 118 vefat
Son 24 saatte 22 bin 345 yeni vaka, 118 vefat
Emniyetten 'uyuşturucu yaşı ortaokula indi' iddialarına açıklama
Emniyetten 'uyuşturucu yaşı ortaokula indi' iddialarına açıklama
İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
Ana sayfaHaberler Dünya

NASA paylaştı: Evrenin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşıldı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk odaklanılmış fotoğrafı paylaştı. Bilim insanlarının 'olağanüstü' olarak nitelediği fotoğrafta, uzak bir yıldızın yanı sıra etrafındaki cisimler de ayrıntılı bir şekilde görülüyor. Beklenenden daha iyi bir performans gösterdiği aktarılan teleskop, yaşanabilir uzak gezegenleri araştırmak için geçen yıl uzaya fırlatılmıştı.

Kaynak : NTV
Eklenme : 17 Mart 2022 16:05
Yazdır
NASA paylaştı: Evrenin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşıldı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk odaklanılmış fotoğrafı paylaştı. Kurum, son derece net ayrıntılar sunan fotoğrafın, teleskobun performansının umulduğundan daha iyi olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Bununla birlikte, James Webb teleskobunun bu aşamaya gelebilmesi için tüm aynalarının bir insan saçı genişliğinin çok küçük kısımlarına hizalanması gerekiyordu. Ancak ajans, teleskopun operasyonel olarak ilan edilebilmesi için önünde hala çok iş olduğu konusunda uyardı.

"OLAĞANÜSTÜ"

Webb'in optik elemanlarının geliştirilmesine öncülük eden NASA mühendisi Lee Feinberg, ilk düzgün odaklanmış görüntünün yayınlanmasını olağanüstü olarak nitelendirdi.

Feinberg, "Yıldızı ve yıldızın kırınımından kaynaklanan sivri uçları değil, aynı zamanda tıpkı beklediğimiz gibi, alandaki diğer yıldızlara sıkıca odaklanmış ve arka planda her türlü başka ilginç yapıyı görüyorsunuz. Aslında elde ettiğimiz görüntülerin çok ayrıntılı analizini yaptık ve şu ana kadar bulduğumuz şey, performansın en iyimser tahminimizden daha iyi olduğu" diye konuştu.

UZAK GEZEGENLERİ ARAŞTIRACAK

Öte yandan, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak adlandırılan Webb, 25 Aralık'ta Fransız Guyanası'ndan bir Ariane-5 roketi tarafından fırlatıldı.

Teleskobun, kapsamlı hedefleri arasında evrende parlayan ilk yıldızların fotoğraflarını çekmek ve yaşanabilir olup olmadıklarını görmek için uzak gezegenleri araştırmak bulunuyor.

James Webb'e bu görevi yerine getirmek için gerekli çözünürlüğü ve hassasiyeti vermek için 6,5 m genişliğinde bir birincil ayna ile donatıldı. Ancak 18 parçadan oluşan bu yansıtıcı yüzey o kadar büyük ki uzaya fırlatıldığı Ariane 5'in burun konisi içine sığması için katlanması gerekiyordu.

Bu nedenle, piyasaya sürülmesinden bu yana ilk görevler, aynayı ve diğer optikleri paketinden çıkarma ve hepsinin uyum içinde çalışmasını sağlama gereksinimi tarafından domine edildi.

Bu durum, 18 parçanın her birinin oryantasyonu ve eğriliği küçük motorlar tarafından ayarlanarak tek, monolitik bir yüzeymiş gibi davranmalarını sağlıyor.

Maryland, Baltimore'daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nde James Webb üzerinde çalışan Marshall Perrin ise, "Artık teleskopun 'kırınım sınırlı hizalaması' olarak adlandırılan şeyi başardık: Görüntüler fizik yasalarının izin verdiği kadar ince bir şekilde birlikte odaklanıyor" dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Chelsea için Türk işadamından 1 milyon pound teklifi
Chelsea için Türk işadamından 1 milyon pound teklifi
Kosova Meclisi eşcinsellerin medeni birlikteliklerini öngören tasarıyı onaylamadı
Kosova Meclisi eşcinsellerin medeni birlikteliklerini öngören tasarıyı onaylamadı
ABD Başkanı Biden: Putin bir savaş suçlusu
ABD Başkanı Biden: Putin bir savaş suçlusu
Rus uçakları, yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı
Rus uçakları, yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı
DSÖ Avrupa Bölgesi göçmenler için Türkiye'de toplanıyor
DSÖ Avrupa Bölgesi göçmenler için Türkiye'de toplanıyor
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya'ya savaşı derhal durdur çağrısı
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya'ya savaşı derhal durdur çağrısı

Bu Habere Tepkiniz

Yargıtay'dan 'sosyal denge aidatı' kararı

Yargıtay'dan 'sosyal denge aidatı' kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Sendika'nın üyesi olan davacıdan üyelik aidatı dışında ayrıca sosyal denge tazminatı için aidat kesintisi yapılamayacağına hükmetti.
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Merkez bankası kararını açıkladı, kredilerde son durum

Merkez bankası kararını açıkladı, kredilerde son durum

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=merkez-bankasi_adv1549
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

Sayıştay 3 Dairesi, İl müdürlüklerine vekaleten atanan personelin asilde aranılan şartları taşıması halinde vekalet ücreti ile diğer ödemelerin verileceğini belirtti.
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle birlikte öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 23 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak. Başvurular 28 mart ila 11 nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 Berat Kandili mesajları

2022 Berat Kandili mesajları

Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, kısa Berat kandil mesajlarınız bizden. Duaların gözyaşlarına karıştığı bu kutsal gecede sevdiklerinizin hayır dualarında yer almak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz.