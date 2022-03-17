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İki bölgede kuvvetli kar, iki bölgede zirai don bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli kar, Ege ve Akdeniz'de ise zirai don bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 16:46
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İki bölgede kuvvetli kar, iki bölgede zirai don bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ'ın güney ve doğusu, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ilçeleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Bölgenin batısında cumartesi, doğusunda da pazar günü etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ile tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren 4-5 gün süresince, Ege Bölgesi'nin batısı ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer hafif zirai don riski bulunuyor.

Meteoroloji, zirai faaliyetlerle uğraşanların tedbirli olmaları için uyardı.

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