MSB: 3 Kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 17:02
MSB'den yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün değişik tarihlerde yaptırdıkları Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler." ifadesine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız