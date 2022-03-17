Servis şoförüne kız öğrencileri taciz iddiasından tutuklama
Sinop'ta bir servis şoförü kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 17:33
Kentteki bir Kur'an kursunda eğitim gören bazı kız öğrenciler ailelerine servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu söyledi.
Bunun üzerine emniyete giden aileler servis şoföründen şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız