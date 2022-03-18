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17 ilde hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi

Yurdun bazı bölgelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle yarın bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Okulların tatil edildiği il ve ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Mart 2022 07:05
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17 ilde hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi

1-ERZİNCAN

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda kentteki üniversite dahil tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslardaki eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

2-BİNGÖL

Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda tedbiren merkez ve tüm ilçelerdeki eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

3-SAKARYA

Sakarya ve Düzce'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre, kar yağışının il genelinde etkili olmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının oluşabileceğini belirtti.

Kaldırım, açıklamasında, "Eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

DÜZCE

KAPAT [X]

Düzce Valisi Cevdet Atay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim-öğretime bugün ara verildiğini duyurdu.

Atay, ayrıca engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.

4-ORDU

Ordu il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre; kar yağışının il genelinde devam edeceği, hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma olabileceğinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde 18 Mart cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği açıklanmıştı.

5-GÜMÜŞHANE

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği bildirildi.

Açıklamada, il ve tüm ilçe merkezlerinde eğitim ve öğretime devam edileceği, taşımalı eğitim alan öğrencilerin eğitimine ise 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

6-KASTAMONU

Kastamonu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olması beklenen kar ve buzlanma nedeniyle Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerindeki tüm okullarda bugün eğitim öğretime ara verildi. Cide ve Küre ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

7-SİNOP

Sinop'un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildikleri duyuruldu.

8-NEVŞEHİR

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte öğle vakti başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşması muhtemel buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtilerek "İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

9-MUŞ

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşların sis, çığ ve dona karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 18 Mart cuma günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

10-KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

11-SAMSUN

Samsun'da il genelinde yarın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

12-RİZE

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek yarın da tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.

Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.

13TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

14-GİRESUN

Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

15-BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

16-TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İki ilçede sabaha karşı başlayan kar yağışı devam ediyor.

Çerkezköy ve Kapaklı kaymakamlıklarından alınan bilgiye göre, iki ilçedeki tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi

17-KONYA

Konya'da kar yağışı nedeniyle ilçelerden birinde tüm okullarda, üçünde ise taşımalı öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre, Halkapınar'daki okullarda kar ve tipi nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

Bozkır, Hadim ve Taşkent'te ise yoğun kar nedeniyle taşımalı öğrencilerin yüz yüze eğitimine bugün ara verildi.

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