Ordu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 18:32
Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ'ye yönelik 2021 yılı Eylül ayında düzenlenen ve 43 kişinin gözaltına alınması ve halen 33 kişinin yargılanmasıyla devam eden operasyondan elde edilen materyaller üzerine Ordu ve Ankara'da bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Ordu'da 7 Ankara'da 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız