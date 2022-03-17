Çanakkale'de okullara 18 Mart Deniz Zaferi tatili

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentteki ilk ve orta dereceli okulların, törenler nedeniyle 18 Mart Cuma günü bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) internet sitesinden yapılan açıklamada ise kutlama programı dolayısıyla kentte yoğunluk yaşanacağı, bu nedenle kurumda yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bazı derslerin çevrim içi gerçekleştirilmesi, bu tarihte yapılamayan derslerin telafilerinin 19-20 Mart tarihlerinde yapılması, üniversite personelinin;, güvenlik görevlileri, sağlık personeli ve idari birim yöneticileri hariç aynı gün idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.