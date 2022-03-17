Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenledi

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle 'Hilalin Gölgesinde, Şühedanın İzinde' isimli bir program düzenlendi. Program, öğleden önce Bakanlık Binasındaki Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda, öğleden sonra da Orman Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı binasında düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bürokratları ve çok sayıda Tarım-Orman çalışanı katıldı.

KİRİŞCİ: "250 BİNDEN FAZLA VATAN EVLADI BU TOPRAKLAR UĞRUNA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜR"



Şehitlere rahmet, minnet ve şükranlarını arz ederek konuşmasına başlayan Bakan Kirişci, "Çanakkale'nin milletimizin ortak inancının zaferi olduğunu da bir kez daha belirtmek isterim. Çanakkale Zaferi, Yemen'den Edirne'ye, Kudüs'ten Elazığ'a bütün ecdadımızın ortak değerler etrafında kenetlenmesinin, sarsılmaz inancının, din ve vatan sevgisinin emsalsiz bir örneğidir. Bu savaş bitip de 'Çanakkale geçilmez' dediğimizde 250 binden fazla vatan evladı bu topraklar uğruna şehit düşmüştür. 'Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır' sözünü milletçe bir kez daha bu vesileyle ispatlamışızdır. Vatanımızı işgal edilmekten kurtararak ve milletimize dünyada eşi benzeri bulunmayan bir zaferi kazandıran Çanakkale ruhunu çok iyi anlamak ve çok iyi anlatmak mecburiyetimiz var. Çanakkale ruhunu yaşatmak için yaşamaktan vazgeçmekle bunun ancak mümkün olduğunu ortaya koyan bir ruh olduğunu bilmemiz lazım" diye konuştu.



"ÇANAKKALE RUHU; KAĞNISINDAKİ MERMİYİ BEBEĞİNİN KUNDAĞIYLA ÖRTEREK ONA BİR ZARAR GELMESİN DÜŞÜNCESİNE SAHİP OLAN ANALARIN ZAFERE YÜRÜYÜŞÜDÜR"



18 Mart Çanakkale Zaferi'nin vatanı, milleti ve ülkesi için yaşama hakkından vazgeçenlerin ortaya koyduğu bir ruh, bir duruş olduğunu belirten Kirişci, "Çanakkale ruhu, vatanının tehlikede olduğunu öğrenen, bıyıkları bile terlememiş, kendisi de bir ormancı olan Seyit Onbaşı da dahil olmak üzere üniversiteli, liseli ve hiçbir eğitimi olmayan ama yüreğinde bu vatanın sevdası bulunan bütün gençlerimiz cephede yerlerini almış halidir. İşte bu ruh 'Çanakkale ruhudur'. Bu ruhu biz de burada bir kez daha ifade etmek durumundayız. Çanakkale ruhu birkaç dakika sonra öleceğini bildiği halde en ufak bir tereddüt göstermeden şehadete koşan kahramanların ruhudur. Bu ruh, yüzbinleri bir araya getirerek tek yürek, tek yumruk yapan inancın, azmin ve kardeşliğin bir sembolüdür. Eli nasırlı anaların, kağnısındaki mermiyi bebeğinin kundağıyla örterek ona bir zarar gelmesin düşüncesine sahip olan anaların zafere yürüyüşüdür" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ UÇURUMUN KENARINDAN HEP BİRLİKTE KURTARDIK"



15 Temmuz'da milletin Çanakkale Destanı'nın yeni bir versiyonunu ortaya koyduğunu ifade eden Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın, o dönemki başbakanımızın öncülüğünde milletimizle, siyasi partilerimizle, sendikalarımızla, STK'larla hülasa bütün aziz milletimizle birlikte Türkiye'yi uçurumun kenarından hep birlikte kurtardık" ifadelerini kullandı.



ÖZTÜRK: "ÇANAKKALE; BİR MİLLETİN KÜLLERİNDEN DOĞUŞU, KURTULUŞU VE VAR OLUŞUDUR"



Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk de konuşmasına Şehitlere rahmet dileyerek başladı.



"Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde, başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı tazimle, minnetle ve duayla yad ediyorum" diyen Öztürk şunları söyledi: "Çanakkale Zaferi; vatanı ve milleti için canlarını feda eden yüz binlerce kahramanın yazdığı destandır. Çanakkale Zaferi; Akif'in "Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi" dediği gibi imanın ve teslimiyetin vücut bulduğu bir imtihandır. Çanakkale Zaferi; Asıl mesleği ormancılık olan Seyit Onbaşının 276 kiloluk top mermisini imanın gücüyle sırtlayarak düşman gemisini batırdığı, Hakk'ın batılı, birliğin ve imanın küfrü yerle bir ettiği, ölümü bile öldüren şühedanın mührüdür. Çanakkale Zaferi; ümmet coğrafyasında kökeni, rengi ve meşrebi ne olursa olsun, bütün Müslümanların bir olduğu, birlik olduğu, bir milletin yeniden dirilişine sahne olan zaferin adıdır. Yani Çanakkale; bir milletin küllerinden doğuşu, kurtuluşu ve var oluşudur."

"15 TEMMUZ'U ANLAYAMAYAN, ÇANAKKALE'Yİ DE ASLA ANLAYAMAZ"



Çanakkale'de, Churchill'in hesaplarını ters düz eden ruhla, 15 Temmuz'da hainlere ülkeyi dar eden ruhun aynı ruh ve aynı inanç olduğunu ifade eden Öztürk, hain tuzaklarına, oyunlarına, fitnelerine karşı her daim hazırlıklı ve uyanık olunması gerektiğine vurgu yaptı. Öztürk çocukların ve gençlerin bu noktada bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek; "Memur-Sen'imizin Kurucu Genel Başkanı Merhum Mehmet Akif İnan; "Küfrün intikamının hududu yoktur!" der. Dolayısıyla dün olduğu gibi bugün de dışarıda pusuda bekleyen eli kanlı emperyalistlere ve onların içerideki kuklalarının hain tuzaklarına, oyunlarına, fitnelerine karşı her daim hazırlıklı ve uyanık olmalı, milletçe birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermemeliyiz.



Çocuklarımızı, gençlerimizi bilinçlendirmeli; bu vatan için, bayrak için, ezan için kimlerin, nasıl, ne şartlarda mücadele ettiğini, nasıl şehadete koştuklarını iyi anlatmalıyız. Bu milletin mayasında; iman, inanç, vatan, millet, bayrak sevdası bulunduğunu ve yine bu milletin, asla prangalara vurulamayacağını, Çanakkale Ruhunun tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi diri ve sapa sağlam her daim vücut bulacağını anlatmalıyız onlara. Çanakkale'de kahramanlığıyla dünyaya nam salan milletimizin, 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasını bir Diriliş Gecesine çevirdiğini anlatmalıyız. Çünkü; Yakın bir tarihte hep birlikte yaşadığımız 15 Temmuz'u anlayamayan, vatana, millete karşı ihaneti göremeyen Çanakkale'yi de asla anlayamaz" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü'nde tertiplenen program da Tarım ve Orman Bakanı Fatih Metin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Kızılkaya, Fatih Doğan, Zekeriya Yazıcı, Musa Şen ve Harun Sarıdoğan, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Öz Orman İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bürokratları, Orman Bölge Müdürleri, Toç Bir-Sen Ankara Şubeleri ile Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna bağlı kurumlarda görev yapan çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi.

METİN: "İNANMIŞLIĞIN, ADANMIŞLIĞIN SEMBOLÜDÜR ÇANAKKALE"

Burada konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin; Toç Bir-Sen'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi münasebetiyle düzenlediği programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"İstiklal ve istikbalimizi ilelebet korumak için canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizin şehadeti tekrardan mübarek olsun" diyen Metin konuşmasında şunları söyledi: "Milletimiz tarih boyunca, hürriyeti, namusu ve şerefi uğruna, vatanına sahip çıkmıştır. Hak yolunda, şehadete erebilmek için vatanını göz kırpmadan savunmuş, bu uğurda canını vermekten ve kanını dökmekten korkmamıştır. Uzun yıllar savaş ile pek çok acıya tanık olmuş nice yiğitler, hiç yılmadan namus bildiği bu vatana sahip çıkmıştır. O kınalı kuzular, geride gözü yaşlı ana, eş, kundağında bebek bırakmıştır.

Çanakkale zaferi, vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda bu milletin neler başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Topraklarının fethedilmesi ve esir altında bir hayatı elinin tersi ile kenara iten milletimiz; kuzeyden, güneyden, doğudan ve batıdan gelen evlatları ile tek bir yumruk olup, düşmanın başını adeta ezmiştir. Bu zafer ile bugün göğsümüzü gere gere "Çanakkale Geçilmez" diyoruz. Bugün şehitlerimiz sayesinde vatanımızda kimseye muhtaç olmadan özgürce yaşayabiliyoruz."

AHMET YENİLMEZ 'KORKMA' İSİMLİ OYUNUNU SAHNELEDİ



Konuşmaların ardından sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez kendi yazdığı "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma" yı sahneledi. Seyircilerin büyük beğeni ile izlediği gösteri sonrası Genel Başkan Öztürk, Yenilmez'e Kur'an-ı Kerim hediye etti.



ERSİN İLHAN'DAN ÇANAKKALE TÜRKÜLERİ



Programda sahne alan ve aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olan Ersin İlhan solo olarak seslendirdiği birbirinden güzel Çanakkale Türküleri ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.





