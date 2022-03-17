Galatasaray Avrupa'ya veda etti
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 22:42
Galatasaray, Barcelona'yı Nef Stadı'nda ağırladı. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetti.
Zorlu mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Galatasaray'ın golünü 28. dakikada Marcao kaydederken, Barcelona'nın golünü ise 37. dakikada Pedri attı.
Karşılaşmanın ikinci yarsında 2-1 öne geçen Barcelona'nın golünü 49. dakikada Pierre Aubameyang filelerle buluşturdu ve maç bu sonuçla sona erdi.
Karşılaşmadan galip ayrılan Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.
İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 sonuçlanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız