Attıkları konuma giden arkadaşları acı tabloyla karşılaştı

Karabük'te 75.Yıl Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri 15 yaşlarındaki Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U., sabah evlerinde okula gitmek için çıktı. Okula gitmeyen 2 arkadaş Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti. Orman parkının iç kısımlarında tepelik bir alana çıkan iki arkadaş buradan öğle saatlerinde sınıf arkadaşına konum ile birlikte bunu aileme ilet mesajı gönderdi. Uzun süre arkadaşlarından haber alamayan sınıf arkadaşları okul çıkışı kendilerine attıkları konuma gittiklerinde Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U'nın bir ağacın dalında iple asılı buldu. Gördükleri manzara karşısında şoka giren öğrenciler durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öğrencilerden birini ağacın dalına asılı vaziyette diğerini ise boynunda asılı ip ve kırılan ağaç dalı ile yerde cansız bedenlerini buldu. Polis 15 yaşındaki lise öğrencisi iki arkadaşın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, intiharlarının arkasındaki sır perdesini ise telefonlarındaki mesajlarını inceledikten sonra çözeceği öğrenildi.

Sırt çantaları 50 metre aşağıda bulundu

Diğer yandan iki arkadaşın ağaca asılı halede bulundukları yerin 50 metre aşağısında okul çantaları ve yanındaki ağaç dalının altında bulunan kağıda 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bulundu.

Vali olay yerine geldi

Olayın haber verilmesi üzerine Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgiler aldı. Oldukça üzgün olduğu görülen Vali Gürel, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası 2 liseli arkadaşın cansız bedenleri ormanlık alandan indirilerek, otopsi yapılmak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.