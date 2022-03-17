EGM'den promosyon açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan promosyan anlaşması gereği emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Mart 2022 23:57
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından 'promosyon anlaşması' paylaşımında bulundu.
Paylaşımda; Vakıfbank ile yapılan anlaşma gereği emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacağı açıklandı.
Ayrıca bu tutar her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız