CUMHURBAŞKANI KARARI

Milli Savunma Üniversitesi teşkilatının oluşturulması hakkındaki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6756 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

17/3/2022 TARİHLİ VE 5309 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- Milli Savunma Üniversitesi teşkilatının oluşturulması hakkındaki 14/11/2016 tarihli ve 2016/9522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Rektörlüğe bağlı Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri ve Milli Güvenlik Enstitüsü ve Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsünden,"

MADDE 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Karara 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"Usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Bu Kararda geçen hususların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkan tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile intibak ve ihtiyaç duyulan diğer hususları koordine ve tespit etmeye Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü görevli ve yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet göstermekte iken Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Alparslan Savunma Bilimleri ve Milli Güvenlik Enstitüsü bünyesinde birleştirilen; Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsünün hak ve yükümlülükleri başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgisine göre Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Alparslan Savunma Bilimleri ve Milli Güvenlik Enstitüsüne geçer ve birleştirilen Enstitülerde lisansüstü öğrenim görmekte olanlar mükteseplerine uygun olarak yerleştirilirler. Birleştirilen Enstitülerin ana bilim dallarında görev yapan atamalı sivil öğretim elemanları başka bir işleme gerek kalmaksızın ve mükteseplerine uygun olarak ilgisine göre Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Alparslan Savunma Bilimleri ve Milli Güvenlik Enstitüsüne atanmış sayılırlar."

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.