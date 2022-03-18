Yurt dışı çıkış harcı fiyatı 50 TL'den 150 TL'ye çıkarıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, yurt dışı çıkış harcı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 03:06
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' ile yurt dışına çıkış için alınan harç tutarı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi. Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız