Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 08:35
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda geçmişte de terör örgütü adına Suriye'de de faaliyet yürüttüğü ileri sürülen ve sosyal medyada PKK propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Operasyonda ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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