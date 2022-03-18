Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti

Petrol fiyatları, piyasanın Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle önümüzdeki haftalarda yaşanacak arz kıtlığına yeniden odaklanması sonrası tekrar yükseldi. Petrol bugün yüzde 8 arttı.

Rusya'nın Ukraya'nı işgali ile yükselmeye başlayan ve batılı ülkelerin Rusya'ya getirdiği yaptırımlarla birlikte iyice hareketlenen petrol fiyatları bu hafta başında son yılların en yüksek seviyelerinden sert düşmüştü.

Son haftalarda petrol fiyatları, pandemi yılı olan 2020'nin ortasından bu yana en oynak dönemini yaşadı. Petrol son bir haftada varil başına 139 dolar ve 98 dolar arasında seyretti. Petrol fiyatlarındaki işlem aralığı 40 doların üzerine çıktı.

TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Brent petrol fiyatı varil başına önceki hafta 140 dolara yaklaşarak son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış, bu hafta başında ise 100 dolar seviyesinin altını görerek sert bir şekilde dalgalanmıştı. Bugün ise arz sorunlarının yakında enerji piyasasını sıkıştıracağı beklentilerinin yeniden yükselmesi ile birlikte petrol fiyatları tekrar 109 dolar seviyesine döndü.

Petrol fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi yakından takip ediyor. Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden olan Rusya'ya getirilen sert yaptırımlar ve ABD ile İngiltere'nin Rus petrolüne de yaptırım uygulayacağını açıklaması petrol fiyatlarındaki artışı tetiklemişti.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Rusya aralık ayında günlük 7,8 milyon varil petrol ve petrol ürünü ihraç etti. Rusya, dünyanın en büyük petrol üreticileri ve ihracatçıları listesinde ilk üçte yer alıyor. Rusya'nın petrol arzına yönelik endişeler de piyasaları hareketlendiriyor.

MÜZAKELERDEN GELEN HABERLER ETKİLİ

Bu nedenle petrol piyasası Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelere odaklanmış durumda. Çatışmaların duracağına ilişkin beklentiler azaldıkça petrol fiyatlarındaki sakinlik de yerini hareketliliğe bırakıyor. Son olarak Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasındaki görüşmelerin dördüncüsü video bağlantısıyla gerçekleşti. Ancak Kremlin henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Rus petrolü için alternatif olarak görülen İran'la olan nükleer müzakerelerin aksaması, azalan petrol stokları ve Çin'deki corona virüsü vakalarındaki artışın talep konusunda yarattığı endişeler de petrolün yükselmesine sebep olan diğer gelişmeler.

ABD, ARABİSTAN VE BAE İLE GÖRÜŞECEK

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan danışmanlık şirketi RBC Capital analisti Helima Croft, Rus petrol ihracatındaki kayıplarının büyük olasılıkla kalıcı olacağını belirtti.

Croft hazırladığı bir notta, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in bu ayın sonlarında BAE ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeye hazırlandığı biliniyor ve petrol talebi muhtemelen bu ziyaretin en önemli gündemlerinden biri olacak" dedi.

AKARYAKIT FİYATLARINA DA YANSIYOR

Petrol piyasası bu gelişmeleri izlerken fiyatlardaki artış akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü baskılıyor.

Petrol fiyatları, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.