HSK'dan dört hakim ve bir savcıya oybirliğiyle FETÖ'den ihraç
HSK Genel Kurulu'nun 4 hakim ve 1 savcının 'FETÖ irtibat ve iltisakı' sebebiyle meslekten çıkarılmasına ilişkin oybirliğiyle aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Mart 2022 08:55
Yargıda FETÖ ihraçları sürüyor. Son olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu 4 hakim ve 1 savcının meslekten çıkarılmasına hükmetti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı oldukları sabit görüldüğünden" meslekten çıkarılan yargı mensupları şöyle:
Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz, Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrakan Çerçi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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