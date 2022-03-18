Dolar haftayı yükselişle kapattı
İstanbul serbest piyasada dolar 14,79 liradan, avro 16,31 liradan haftayı kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 17:56
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,7030
|14,7040
|14,7900
|14,7910
|Avro
|16,3020
|16,3030
|16,3100
|16,3110
|Sterlin
|19,2500
|19,3470
|19,3900
|19,4880
|İsviçre Frangı
|15,6390
|15,7180
|15,7710
|15,8500
|ANKARA
|ABD Doları
|14,6730
|14,7530
|14,7600
|14,8400
|Avro
|16,2620
|16,3420
|16,2700
|16,3500
|Sterlin
|19,1900
|19,4000
|19,3300
|19,5400