AYM'den siyasi partiye üye olan memurla ilgili olumlu karar
Anayasa Mahkemesi siyasi partiye üye olan memurun uyarılmaksızın Devlet memurluğundan çıkarılmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 18 Mart 2022 10:06
Memur olmadan siyasi partiye üye olan bir kişi, memur olduktan sonra siyasi partiye üye olduğu gerekçesiyle memurluktan çıkarılmıştır. Ancak memurluktan çıkarılma sırasında herhangi makul bir süre tanınmamıştır.
Anayasa Mahkemesi makul bir süre tanınmadan memurluktan çıkarılmanın hak ihlali olduğuna, örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.
18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız