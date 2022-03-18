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Türk öğrencilerin uydusu NASA'nın imkanlarıyla fırlatılacak

Dünya genelinde 100 üniversite arasında ön elemeyi ilk 3'te yer alarak geçen ve CanSat yarışmasına girmeye hak kazanan Türk öğrencilerin ürettiği model uydu, Virginia'da gökyüzüne gönderilecek- Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Geçim:- "Bu yılki başarımız önceki dünya beşinciliğinden daha iyi olacak gibi görünüyor. Uydumuz, NASA'nın imkanlarıyla 1 kilometre gökyüzüne fırlatılacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 11:35
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Türk öğrencilerin uydusu NASA'nın imkanlarıyla fırlatılacak

- NASA tarafından desteklenen dünya çapındaki en prestijli model uydu yarışmasında ön elemeyi 40 üniversite arasından ilk 3'e girerek geçen Çankaya Üniversitesi mühendislik öğrencilerinin tasarladığı ve ürettiği uydu prototipi, Virginia Tech Üniversitesinde roketle gökyüzüne fırlatılacak.

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS), Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile çok uluslu ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından düzenlenen yarışmada, takımlarıyla ön elemeyi geçen Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin ürettiği model uydu prototipi, NASA'nın gözetiminde 11 Haziran'da 1 kilometre yüksekliğe gönderilecek.

Yarışmaya dünya genelinde 100'ün üzerinde üniversiteden başvuru yapılırken, Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Bilgisayar, Yazılım ve Makine Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 24 kişilik "CanBee" uydu takımı ön elemeyi geçen 40 ekip arasına 3'üncü olarak girdi.

Öğrencilerin çalışmasını AA muhabirine anlatan üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Geçim, 2019 yılında Teksas'ta düzenlenen aynı yarışmada 40 üniversite arasından 5'inci olduklarını anımsattı.

Ön elemelerin tasarım projeleri dikkate alınarak yapıldığını belirten Prof. Dr. Geçim, "Bu yılki başarımız önceki dünya beşinciliğinden daha iyi olacak gibi görünüyor. Uydumuz, NASA'nın imkanlarıyla 1 kilometre gökyüzüne fırlatılacak. İnişte de çeşitli haberleşme üniteleri gibi ilgili yazılımlar test edilecek. Final sonucu bu testlerden sonra belirlenecek." dedi.

- "Her şey bir adımla başlıyor"

Üniversitede teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı derslere ve laboratuvar çalışmalarına da yer verdiklerini ifade eden Geçim, derslerinden arta kalan zamanlarda projede yer alan farklı alanlardaki öğrencilerin iş birliği içerisinde fikirler ürettiğini söyledi.

Türkiye Uzay Ajansının kurulmasının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Geçim, şunları kaydetti:

"Her şey küçük bir adımla başlıyor. Sonuca bir günde varmak mümkün değildir. Bu tür projeler üniversitelerde, bir bilinç, bir bilgilenme veya farkındalık oluşturma açısından çok önemlidir. Öğrencilerimiz, mezuniyetinde bir adım önde olarak işe başlayacaklar. Türkiye tabii ki uzay ajansını kurmakla çok önemli bir adım attı. Umuyoruz, bundan sonra gerekli gelişmeler sağlanır. Mesela birçok üniversite, ABD'den biliyorum, kendi uydularını fırlatıp kendi internet haberleşmelerini de bu uydu üzerinden daha güvenli yapıyor. Bugün biz de özel uydumuzu atıp, Çankaya Üniversitesi olarak bu işi yapacağız dememiz biraz erken ama dediğim gibi her şey bir adımla başlıyor. İleride düşünmemiz gereken, düşünebileceğimiz hedeflerden biri olarak değerlendirebiliriz."

- "Öğrencilerimiz zirvede kendilerini gösterebiliyor"

"CanBee" takımının akademik danışmanı ve üniversitenin Makine Mühendisliği araştırma görevlisi Eyup Koçak da yarışmanın öğrencilere gerçekte karşılaştıkları problemleri aşarak bir uydu modellemesi yapma imkanı sağladığını aktardı.

Farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerin bir arada çalışma fırsatı bulduğunu anlatan Koçak, "Bu da tabii ki mezun olduktan sonra ülkemizin savunma sanayisi veya yüksek teknolojiye yönelik mühendis ihtiyacını karşılamak amacıyla bir hazırlık oluyor. Çünkü almış olduğumuz bu başarıyla birlikte öğrencilerimiz sadece ulusal bazda değil uluslararası arenada da kendilerine yer edinip yüksek donanımda, yüksek niteliğe sahip işler ortaya koyabiliyorlar. Öğrencilerimiz zirvede kendilerini gösterebiliyorlar." diye konuştu.

- "Buradaki herkes işinden çok zevk alıyor"

Model uydunun yazılım görevini 2020'de üstlenmeye başlayan Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Kerim Güven ise çalışmalar sırasında edindiği tecrübelerle iş hayatında daha avantajlı konuma geldiğini söyledi.

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Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceği için mutlu olduğunu dile getiren Güven, "Çok gururluyum. Türkiye'yi mümkün olan en iyi şekilde yurt dışında temsil etmek tabii ki hepimizin görevidir. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki başarıyı ömür boyu anlatmayı planlıyorum. Makineci ve elektronikçi arkadaşlarımızla akşamlara kadar her şeyin hatasız olması için durmadan çalıştık. Buradaki herkes işinden çok zevk alıyor. O yüzden hepimiz buraya koşarak geliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Model uydu yarışması

Türkçesi "kutu uydu" anlamına gelen "Can Satellite"in kısaltılmış hali olan ve 2004'ten bu yana düzenlenen CanSat, dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak görülüyor.

Uzay alanında tasarım, üretim ve fırlatma faaliyetlerini içeren bir yarışma olan CanSat'ta ön elemeyi geçen 40 üniversitenin takımları, Virginia Tech Üniversitesinde 9-12 Haziran'da final heyecanını yaşayacak.

Sadece üniversite öğrencilerine açık olan yarışmada, takımlardan akademik danışman takibinde, her yıl açıklanan görevi gerçekleştirebilecek uzay sistemlerini tasarlamaları, üretmeleri ve görevi icra etmeleri bekleniyor.

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