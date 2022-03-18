Ali Yerlikaya'dan kar uyarısı: Dışarıdaysak evlerimize dönelim!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinden gece yarısına kadar kuvvetli kar sağanakları beklendiğini belirterek vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını istedi. Ayrıca scooter ve motokuryeler hakkında idari tedbir kararlarını açıkladı.
Vali Yerlikaya, bugün 18.00 - 24.00 saatleri arasında İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor dedi.
Yerlikaya tweetinde: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre #İstanbul'da BUGÜN: 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor
Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, Dışarıdaysak evlerimize dönelim. İfadelerini kullandı.
️Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre #İstanbul'da BUGÜN:Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor❄️
Lütfen,
️Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım❗️
Dışarıdaysak evlerimize dönelim❗️
Toplu taşıma araçlarını tercih edelim❗️ pic.twitter.com/evQikpOEev
Öte yandan Vali Yerlikaya alınan bazı idari tedbir kararlarını açıkladı:
Kıymetli İstanbullular;
Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren
*Motosiklet
*Elektrikli scooter ve
*Motokuryelerin
Trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız