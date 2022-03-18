Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor."



"Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti."

"Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro."



"Kamu-özel işbirliği modeli performansında Avrupa'da üçüncü, dünyada 13. sırada yer alıyoruz."

"Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor"

"Garantili işletme döneminde de kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserler, sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir."

"(1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik."