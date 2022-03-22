Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!

29/01/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü madde ile devlet memurlarına çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarım zamanlı çalışabilme imkanı getirildi.

Bununla birlikte, söz konusu yasal düzenlemede yarım zamanlı çalışma hakkından hangi memurların yararlanıp yararlanamayacağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanması öngörülmüştü.

Daha sonra, Mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından konu hakkında 28 Mart 2016 tarihinde kamu kurumlarından doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkında yararlanması öngörülmeyen personelin tabi olduğu mevzuat, kadro/pozisyon, hizmet sınıfı ve teşkilat bilgileri istenmiş; ilgili Kurum kapanmadan evvel son kez hangi unvanların bu haktan yararlanamayacağına dair nihai kurum görüşlerini istemişti.

Ancak, araya pandemi döneminin girmesiyle birlikte kamuda dönüşümlü ve uzaktan çalışma sistemlerine geçiş yarı zamanlı çalışma hakkına dair düzenlemenin bir nevi rafa kaldırılmasına da sebep oldu.

Kısaca özetlediğimiz bu duruma bir kez daha baktığımızda; kanunun yayımında doğan bir çocuğun önümüzdeki dönemde ilkokula başlayacağını görüyoruz.

Devletimizin altı yıldır yasada verilen bir hakkı memurlarına kullandırmayı temin edememesinin izahı gerçekten yoktur!

Umuyoruz, mali açıdan enflasyon altında her geçen gün ezilen devlet memurlarının çocuklarının ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkında yararlanarak hem devletine hizmet etmesine hem de ailesiyle ilgilenmesini sağlayacak düzenlemeden yararlanması için çok uzun süredir beklenen adımlar atılır!