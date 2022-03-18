Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Yunus Şahin'den Salı gününden beri haber alamayan ailesi, 16 Mart Çarşamba günü kayıp başvurusunda bulundu. Durum üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Şahin'in bulunması için çalışma başlattı. Şahin'in Salihli ilçesindeki evinden 45 AGA 177 plakalı otomobili ile ayrıldığının öğrenilmesi üzerine ekipler, araç plakasını takibe aldı. Şahin'in aracı ile Salihli ilçesinden Turgutlu ilçesine hareket ettiği belirlendi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yunus Şahin'e ait otomobilin başka bir sürücü tarafından kullandığının tespit edilmesi üzerine sürücünün kimlik bilgilerine ulaştı. Şahin'in aracının Ömer G. (31) tarafından kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Ömer G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Vahşice işlenen cinayeti itiraf etti

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer G., sorgusunda yaşadıkları tartışma sonrası Yunus Şahin'i öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet ekipleri ve jandarma ekipleri, Sarıbey Mahallesi Gediz Çayı yakınlarındaki Ömer G.'ye ait tarlada yaptıkları incelemede kan izlerinin bulunduğu yerde, Yunus Şahin'in tabancayla vurulduktan sonra tarlada bulunan çalılarla yakıldığı ve gömüldüğünü tespit etti. İncelemelerini genişleten emniyet ve jandarma ekipleri, Ömer G.'nin ağabeyi Arif G.'yi (34) de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Ömer G. ve Arif G. ile ilgili gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli sayısının artabileceği öğrenildi. Emniyet ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından gömüldüğü yerden çıkarılan Yunus Şahin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor.