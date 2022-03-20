Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Esastan görüşülecek dosyalar şunlar:

. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 276. maddesiyle değiştirilen 359. maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan ".gizleyenler." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

. 17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

. 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanun'un 26. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesinin;

Üçüncü fıkrasının;

(a) bendinin,

Bentlerini bağlayan hükümlerin "...belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak yasaktır." bölümünün,

Dördüncü fıkrasının;

(a) bendinin,

Bentlerini bağlayan hükmünün,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

. 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan ".ve benzeri oyunlar." ibaresinin Anayasa'nın 38. maddesine aykırılığını ileri sürerek iptaline karar verilmesi talebi.

. 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. maddesiyle 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na eklenen 28/A maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Mahkeme ayrıca 375 sayılı KHK'ya ilişkin 2 dosya, ve 926 sayılı Kanuna ilişkin bir dosyada ilk incelemeyi yapacak.

Bu arada, yakın tarihte yayımlanan 7/3/2022 tarihli ve (95) numaralı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi de incelemeye alınacak