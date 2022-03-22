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Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Yedek subaylık hizmeti memurluk hizmetinden sayılır ve yıpranma payı olan hizmettir. Yıpranma payı süresi hizmet bütünleşmesinde kullanılır, ancak işçi emekliliğinde emeklilik yaşını etkilemez.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 22 Mart 2022 14:16
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Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Doğum tarihim 05.11.1971 olup, 01.08.1988 tarihinde 4/A statüsünde işe başlangıcım mevcuttur. 01.04.1994-30.06.1994 tarihlerinde Yedek Subay Okulunda askerlik başlangıcım mevcut olup, 15.07.1994 - 16.08.1995 tarihleri arasında Asteğmen olarak görev yaptım.

Bugün itibariyle 4/A statüsünde 9165 gün 4/C statüsünde 488 gün primim mevcuttur. Mevcut şartlarda 05.11.2022 tarihinde emekli olacağım. Ancak yedek subaylık süreme bakıldığında 3 ay 8 günlük FHZ ye istinaden emeklilik tarihim daha erken olup olmayacağı hakkında bilgi verebilmeniz hususunu onaylarınıza arz ederim.

Detaylar:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesi işlemlerinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Yedek subaylık hizmet süresi memurluk hizmet süresidir ve 1 yıl için 3 ay, 1 ay süresi için 3 8 gün yıpranma payı vardır.

Ancak, yedek subaylık okul süresi memurluk hizmet süresi sayılmaz ve yıpranma payı verilmez. Bu süre şayet SGK na borçlanılırsa hizmetlere ilave edilir.

2829 sayılı Kanun Madde 8 hükmü farklı statülerde geçen hizmet sürelerinin bütünleşmesini sağlamaktadır. Yani bütünleşen hizmet sürelerine göre hangi mevzuata tabi olarak aylık bağlanacağını da belirlemektedir.

Memur iken kazanılan yıpranma payı da memurlar için hizmet sayıldığından, yıpranma payları da bütünleşen hizmetler içerisine dahil edilmektedir.

Ancak, yıpranma payı hizmet bütünleşmesine konu olan hizmet toplamına dahil edilmesi mümkün olmakla birlikte, yıpranma payının emeklilik yaş haddinden indirilmesi işlemi, sadece kişilerin memur statüsünden emekli olması ile mümkün olabilmektedir. Bu da, 5434 sayılı Kanunda yer alan hükümler gereği mümkün olmaktadır. Yani, yedek subaylık hizmet süresi ile birlikte yıpranma payı işçi statüsündeki kişinin hizmet toplamına eklenerek hizmet bütünleşmesinde toplam hizmet süresini artırır iken, yıpranma süresi işçi statüsünde emekli olunması halinde (506 sayılı Kanunda hüküm bulunmadığından) emeklilik yaş haddinden indirilmemektedir.

Not olarak; 5510 sayılı Kanuna tabi olanlarda, yani ilk defa çalışma hayatına 1 Ekim 2008 den itibaren başlayanlarda ise ister memur iken ister işçi iken kazanılmış olan yıpranma payları emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. Bu durum 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirtilmiştir.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz;

Yedek subaylık hizmetinizden kazandığınızı belirttiğiniz 3 ay 8 günlük fiili hizmet süresi zammı, yani yıpranma payı ancak memur statüsünden emekli olmanız halinde emeklilik yaş gruplarından indirilir.

Şu an işçi olarak çalıştığınızı belirttiğinizden yıpranma payınız sadece hizmet bütünleşmesi yoluyla işçi hizmetlerinizle bütünleşir, işçi statüsündeki emeklilik yaş haddinizi daha erkene almayı sağlamayacağını, değerlendirmekteyiz.

Yani, işçi statüsünde emeklilik şartlarınız olarak 506 sayılı Kanun Geçici Madde 81 hükmüne tabi olursunuz ve bu hükme göre verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yapmış olduğumuz değerlendirmemize göre emeklilik şartlarınız olarak 1/8/1988 başlangıç olarak 25 yıllık sigortalılık sürenizi + 51 yaşınızı tamamlamanız + 5450 gün hizmet toplamınız olması gerektiğini söyleyebiliriz.

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Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Yedek subaylık hizmeti memurluk hizmetinden sayılır ve yıpranma payı olan hizmettir. Yıpranma payı süresi hizmet bütünleşmesinde kullanılır, ancak işçi emekliliğinde emeklilik yaşını etkilemez.
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