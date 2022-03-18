Anadolu Üniversitesi Seviye Tespit Sınavı takvimi belirledi

Anadolu Üniversitesince Yapılacak Seviye Tespit Sınavı (2022) Takvimi Belirlenmiştir

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı ile ilgili olarak;

Sınav Başvuru Tarihleri: 21.03.2022-31.03.2022

Sınav Başvuru Linki: ( https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr )

Sınav Tarihi:11.06.2022

Sınav Yapılacak Alanlar: Ebelik, Hemşirelik, Hukuk, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Veteriner Hekimliği ve Mühendislik alanları ( Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Telekomünikasyon (Haberleşme) Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği) olarak belirlenmiştir.

Seviye Tespit Sınavı Kılavuzuna ( https://denklik.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2021/2022-sts-kilavuzu.pdf ) linkinden erişim sağlanabilir.

Yukarıda belirtilmeyen Mühendislik alanlarında sınava girmek isteyen adaylar, web sitemizde yayımlanan İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzunda ( https://denklik.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2021/2022-ilmi-huviyet-tespiti-kilavuzu.pdf ) belirtilen üniversitelere sınav takviminde belirtilen tarihlerde başvurularını yapabilirler.

Seviye Tespit Sınavı ve İlmi Hüviyet Tespiti kılavuzunda belirtilen alanlar dışındaki Mühendislik alanlarında (Deri Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği vb..) sınava girmek isteyen adayların Sınav Başvuru Formu'nu doldurarak 21.03.2022-31.03.2022 tarihleri arasında Kurulumuza elden veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. İlgililere sınav tarihi (Haziran ayı içerisinde) ve sınav yeri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

