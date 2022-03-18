Hatay Valiliği'nden Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusu
Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 19:07
Valilik, avukat aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini iletti.
Lütfü Savaş'ın kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine gönderilen suç duyurusu dilekçesi, savcılıkça kabul edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız