Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Gökçebey-1 kuyusunda olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 22:02
Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni arama kuyusu Gökçebey-1'de." ifadesi kullanıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Şubat'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurmuştu.
Fatih Sondaj Gemisi, bugüne kadar Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetti.
Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız