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Prof. Dr. Özdarendeli: Varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor

Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Şu anda varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Turkovac, alfa ve deltaya karşı korumuş olduğunu gösterdi. Şu sıra Omicron varyantıyla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 22:29
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Kovid-19'a karşı yerli aşıyı geliştiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Elazığ'da "Covid-19 Pandemisi ve TURKOVAC Aşı Çalışmaları" konulu konferans verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlüğü ile Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen konferansta şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, FÜ Veteriner Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik topluluğu çeşitli ezgiler seslendirdi.

Protokol konuşmalarının ardından "Covid-19 Pandemisi ve TURKOVAC Aşı Çalışmaları" konulu konferansını sunan Özdarendeli, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart 2020'de Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığını anımsattı.

Aynı tarihte Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u dünya genelindeki bir salgın olarak ilan ettiğini dile getiren Özdarendeli, şöyle konuştu:

"Tabi bizim Erciyes Üniversitesinde biyogüvenlik seviye 2-3 gibi bir merkezimiz vardı ve Türkiye'nin ilk aşı araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi 2015 yılında kurulmuştu. İlk vaka tespit edildikten sonra Kayseri Şehir Hastanesinde yatan bir hastadan 24-25 Mart gibi virüsü izole etmeyi başardık. Tabi hızlı oldu, belki biraz şanslıydık ama deneyim de vardı işin içinde ve ilk vakadan 15 gün sonra virüsü izole ettik. Tabi bu aşı serüveninin TURKOVAC özelinde önemli bir noktasıydı ve ardından karakterizasyon işlemleri başladı. Virüsün hücre kültürlerine adaptasyonu, hangi saat ne kadar ürüyor, hangi saatte virüsün en fazla antijenleri ortaya çıkıyor gibi bir takım viral kinetik çalışmaları yapıldı. Nisan ortalarıydı galiba tam büyüklükteki izole ettiğimiz virüsün gen haritası çıkarıldı."

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları proje kapsamında virüsün izole edilmesinin ardından aşı çalışmalarına başladıklarını aktaran Özdarendeli, şunları kaydetti:

"Klinik öncesi dediğimiz çalışmalar, laboratuvar çalışmaları başladı. 2021 Haziran'dan sonra da Faz-3 çalışmaları başladı ve hala devam ediyor. Ülkemize karşı böyle bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TURKOVAC aşısı, 2021 Aralık sonunda acil kullanım onayı aldı ve üretimine başlandı. TURKOVAC ile birlikte ülkemizde bu tür pandemilere artık cevap verebilecek yetişmiş insan gücünün de oluşmaya başladığını düşünüyorum. Biz Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi olarak, hem salgına hem de pandemiye hazır bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Alfa ve deltaya karşı TURKOVAC korumuş olduğunu gösterdi. Şu sıra Omicron varyantıyla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor."

Konferansa, FÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, FÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

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