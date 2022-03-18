Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan hoca tutuklandı
Şanlıurfa'da Kur'an kursunda çocuğa şiddetten dün gözaltına alınan hoca, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 23:10
Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesi'ndeki özel bir Kur'an kursunda meydana geldi. Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan A.D., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan A.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa Valiliği soruşturma başlatmıştı
15 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen olayda, kurs hocası A.D., bir çocuğa sopayla şiddet uygulamış ve olay sonrası Şanlıurfa Valiliği harekete geçerek, soruşturma başlatmıştı. Yapılan açıklamada, "15 Mart 2022 tarihinde basın yayın organlarında çıkan haberlerde yer alan Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntüleri üzerine adli ve idari inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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