19 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları
19 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
(İstanbul/ 11.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Elmalılı Hamdi Yazır Konferansı'na iştirak edecek.
(İstanbul/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni'ne katılacak ve bir dizi ziyarette bulunacak.
(Ankara/11.00-15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"na katılacak.
(Antalya/13.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında "25 Fabrika ve 4 Proje Toplu Açılış Töreni"ne katılacak, Greyder, Alapala Makine, Ahlatçı Altın Rafineri firmalarını ziyaret edecek.
(Amasya/11.00/Çorum/15.00/17.45/18.30/19.15)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışan işçiler ile bir araya gelecek.
(Çanakkale/10.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Antalya/12.00)
2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor-Medipol Başakşehir, Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.
(Malatya/13.30/İzmir/Adana/16.00/İstanbul/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor, NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmaları oynanacak.
(İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/İzmir/19.00)
3- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 30. hafta, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta birer maçla başlayacak; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları yapılacak.
4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta başlayacak; Türk Telekom-Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka-Anadolu Efes ve TOFAŞ-Semt77 Yalovaspor karşılaşmaları gerçekleştirilecek.
(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/20.15/Bursa/18.00)
5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası başlayacak; Hatayspor-Fenerbahçe Safiport, OGM Ormanspor-Galatasaray, Nesibe Aydın-Antalya 07 Basketbol, Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol maçları yapılacak.
(Hatay/12.00/Ankara/13.00/16.00/Elazığ/13.30/Bursa/14.00)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası başlayacak; Karayolları-Yeşilyurt ve Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmaları oynanacak.
(Ankara/13.00/İstanbul/15.00)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Sorgun Belediyespor, Bingöl Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta, Altekma-Spor Toto, Allpower Akü Cizre Belediyespor-Yeni Kızıltepespor, Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.
(Afyonkarahisar/Ankara/Bingöl/İzmir/Şırnak/Tokat/16.00)
8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 15. haftası başlayacak, 5 maç yapılacak.
9- Eskrimde Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'na bireysel kategoride finallerle devam edilecek.
(İstanbul/17.30)
10- 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.
(Bahreyn/18.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız