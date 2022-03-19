Medya Akademisi öğrencileri sertifikalarını aldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğinde gerçekleştirilen Medya Akademisi tamamlandı. Akademiye katılan öğrenciler, bugün düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğinde Türkiye'de iletişim alanında eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Medya Akademisi Programı'nın sertifika töreni gerçekleştirildi. YTB'nin Hamamönü Ofisi'nde yapılan törene, YTB Başkanı Abdullah Eren, UMED Başkanı Aslan Değirmenci ve sertifikayı almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

"YTB, 12 YILLIK ÖMRÜNDE ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPTI"

Törende konuşan Eren, YTB'nin Hamamönü Ofisi'nde çok farklı etkinlikler yapıldığını ve Ankara'da 2 bin 200'den fazla öğrencinin bulunduğunu söyledi. 7 gün 24 saat ofislerinin açık olduğunu dile getiren Eren, YTB'nin Türkiye'nin diasporası olduğunu ifade etti. Eren, "YTB, 12 yıllık ömründe çok büyük işler yaptı" diyerek, Türkiye sınırları dışında olup kalbi Türkiye ile atan birçok topluluğun ve halkların yer aldığını aktardı. Filipinler'den Moro'ya birçok farklı coğrafyada akraba topluluğunun olduğunu aktaran Eren, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) kalkınma yardımlarının bu coğrafyalara kadar yapıldığını söyledi. Eren, Türkiye'nin farklı kurumlarla dünyanın farklı coğrafyalarında bulunduğunu ve farklı projelerle çalışmalar yaptığını vurgulayarak, YTB'nin Türkiye burslarıyla 16 bin öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığını ve bu öğrencilerle gönül birlikteliği kurduğunu kaydetti.

"PROFESYONEL GAZETECİLER ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE TECRÜBELERİNİ AKTARDI"

UMED Eğitim Koordinatörü Sümeyra Şimşek Değirmenci, 5 hafta süren akademide alanında profesyonel gazetecilerin uluslararası öğrencilere medya sektörüne yönelik tecrübelerini aktardığını belirtti. Eğitimler sürecinde uluslararası öğrencilerin; haber yazım teknikleri, televizyon gazeteciliği, muhabirlik, internet medyası ve editörlüğü, diploması muhabirliği ve medya etiği alanlarında dersler aldığını kaydeden Değirmenci, YTB ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

DEĞİRMENCİ, EREN'E KUBBET'ÜS-SAHRA TABLOSU HEDİYE ETTİ

Konuşmaların ardından Medya Akademisi kapsamında 5 hafta süren eğitimleri tamamlayan 53 uluslararası öğrenci sertifikalarını aldı. Törenin sonunda UMED Başkanı Aslan Değirmenci, YTB Başkanı Abdullah Eren'e Kubbet'üs-Sahra tablosu hediye etti.