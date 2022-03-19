POMEM Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı,
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Teşkilatı" ibaresi "Teşkilat" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı" ibaresi "3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı" şeklinde, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız