Putin'den Erdoğan'a: Zelenski ile görüşebilirim
Türkiye'nin Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürüttüğü diplomasi çabaları dünya basını tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki gece gerçekleştirilen telefon diplomasisine geniş yer ayırdı. BBC'nin Erdoğan ve Putin arasında yapılan görüşme hakkında edindiği bilgilere göre, Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin de Kırım gibi Rusya'ya katılmasını istiyor.
İSTANBUL VE ANKARA MASADA
Putin, bu görüşmede, ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti. BBC'den John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği bir kısım talebin "üzerinde anlaşılabilir" nitelikte olduğunu aktardı. Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi daha önce dile getirilen talepler bulunuyor.
İbrahim Kalın, "Putin'in, bu konuların ancak Zelenski ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini" de kaydetti. Haberde "Türk tarafına göre, bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi gerekebilir" denildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, iki lideri İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmeyi teklif etti. Öte yandan AB Komisyonu'ndan "Türkiye arabulucu rolünü oynayarak diplomasi alanında çok şey yaptı" denildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız