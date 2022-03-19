Putin'den Erdoğan'a: Zelenski ile görüşebilirim

İSTANBUL VE ANKARA MASADA

Putin, bu görüşmede, ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti. BBC'den John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği bir kısım talebin "üzerinde anlaşılabilir" nitelikte olduğunu aktardı. Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi daha önce dile getirilen talepler bulunuyor.

İbrahim Kalın, "Putin'in, bu konuların ancak Zelenski ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini" de kaydetti. Haberde "Türk tarafına göre, bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi gerekebilir" denildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, iki lideri İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmeyi teklif etti. Öte yandan AB Komisyonu'ndan "Türkiye arabulucu rolünü oynayarak diplomasi alanında çok şey yaptı" denildi.