Emniyette 'bölge sistemi' tartışması

Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğine, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın imzaladığı 'Bölge Sistemi' tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan polisimize 'Daha çok zorluğa katlanacaksın' diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan yanıt

Bakan Soylu da Kılıçdaroğlu'na yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Soylu, Twitter hesabından "Birçok olumlu düzenlemeyle polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi. Geliyor gelmekte olan" mesajını paylaştı.

62 bin personel yararlanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise düzenlemeye ilişkin özetle şu bilgilere yer verildi: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde görev yapan yaklaşık 62 bin personel yapılan değişiklikteki sürelere tabi olacak ve bu durumdan yararlanacak. Hizmet süresi artan yerlerde halen görev yapan personel ise artıştan etkilenmeyecek. Yeni düzenleme sayesinde hizmet süresi düşürülmesinden dolayı yaklaşık 7 bin 500 personel şark illerindeki görevini tamamlamış sayılacak. Halen teşkilatımızda tüm rütbelerdeki personelden sırası gelenler için zaten 2. şark görevi uygulaması yapılmakta. Bu değişiklik ile bir personel meslek hayatı boyunca merkezden en fazla 4 atamaya tabi tutulacak olup daha sonra kendi isteği ile tercihlerine göre atama talep edebilecek."