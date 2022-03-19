Ukrayna'da Rus generalin öldürüldüğü iddia edildi
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mart 2022 09:50
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü öne sürüldü.
Ukrayna makamları daha önce de 4 Rus generalin öldürüldüğünü açıklamıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız