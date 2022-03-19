Erzincan'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitap ele geçirildi
Erzincan'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitap ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mart 2022 10:18
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser operasyonu düzenledi.
Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitabın ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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