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Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var

Hayat pahalılığı, Ramazan ayında yapılacak alışveriş sepetini de vurdu. Ramazanla özdeşleşmiş güllaca yüzde 50, hurmaya da yüzde 86 zam geldi. Hurmanın fiyatı 100 liraya çıktı. Peynir ve zeytin fiyatları tavan yaptı

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 19 Mart 2022 11:02
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Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var

Ekonomik krizin etkisi her geçen gün halkı daha da etkiliyor. Fiyat etiketleri bazen gün içinde 3-4 kez değişirken, vatandaşın poşeti her gün daha da az doluyor. Sözcü Ramazan ayına yaklaşık 15 gün kala bir zincir marketin geçen yılki fiyatlarıyla bu yılki fiyatlarını karşılaştırdı. Rekor yüzde 224 zamla ayçiçek yağında. 2021'de 54 TL'ye alınan 4 litrelik yağın fiyatı 175 liraya çıktı.

Geçen yıl kilosu 6 lira olan bulgur 16 TL'ye, 9 liraya satılan yeşil mercimek 22 TL'ye satılıyor. Tavuk ürünlerinin fiyatlarında yüzde 100-145 arasında artış yaşandı.

Ramazanla özdeşleşmiş güllaca yüzde 50, hurmaya da yüzde 86 zam geldi.

Ucuzluğuyla ve kalabalığıyla bilinen Eminönü Çarşısı'nda da fiyatlarda büyük artışlar var. Esnafın, "Vatandaş görünce uzaklaşıyor" dediği bazı ürünler ve fiyatlar şöyle:

Eski Kars Kaşarı 73 TL, Burgu Peynir 99 TL, Çeçil Peynir 79 TL, Klasik Ezine Peyniri 64.50 TL, Çanakkale Biga Peyniri 64.50 TL, Koyun-Keçi Karışık Peynir 79.50 TL, Edremit Çizik Yeşil Zeytin 49 TL, Akhisar Kırma Yeşil Zeytin 39 TL, Bodrum Kırma Yeşil Zeytin 49 TL, Izgara Yeşil Zeytin 69 TL, Karışık Kuru Meyve 130 TL, Kudüs Hurması 100 TL, Kelebek Ceviz 160 TL, Giresun Fındık 110 TL, Tuzlu Fıstık 35 TL, Antep Fıstığı 140 TL, Karışık Çerez 100 TL. civarında fiyatla satılıyor.

"45 senedir Eminönü'nde peynirciyim, böyle bir dönem görmedim"

Esnaf Yüksel Karlı, "Zam gelince satışlarımız durdu. Peynir fiyatları aldı başını gidiyor. En ucuz peynir 70 lira. Fakir fukaranın yediği zaten zeytin-peynirdi, artık onları da alamıyor. (Önceki senelere göre satışlar nasıl? Bitti satış. Önceki seneler çok güzeldi ama tabi zam geldikten sonra müşteri gelmiyor artık çarşıya. (Vatandaşlar gönüllerince alışveriş yapabiliyorlar mı?) Yapmıyorlar. Önceden 1 kilo alan şu an yarım kilo bile alamıyor, 250 grama düştüler. İnsan üzülüyor tabi. Müşteri geliyordu 1.5 kilo peynir alıyordu, şimdi uzaktan bakıp gidiyor. Ben 45 senedir peynirciyim burada, hiç böyle bir dönem görmemiştim. (Fiyatları gördükten sonra alamadan çıkanlar oluyor mu?) Oluyor. Hatta tarttırıyor, pahalı gelince paketi bırakıp gidiyor. Yaa."

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