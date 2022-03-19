Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar 25,4 milyon lira ceza verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Temel ürünler ucuza alınacak
Temel ürünler ucuza alınacak
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
FETÖ'cü yarbay ataşe olamadan yakayı ele verdi
FETÖ'cü yarbay ataşe olamadan yakayı ele verdi
POMEM ve PMYO'oda evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
POMEM ve PMYO'oda evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
Cumhurbaşkanı ücretsiz olacak dedi, herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı ücretsiz olacak dedi, herkes köprüye akın etti
'Kül yutmam' demeyin! Savcı da 200 bin TL kaptırdı
'Kül yutmam' demeyin! Savcı da 200 bin TL kaptırdı
Kiralık dairede kriz büyüyor! İşte en çok artış yaşanan iller
Kiralık dairede kriz büyüyor! İşte en çok artış yaşanan iller
Türkiye nüfusunun yapısı değişti: Her 4 haneden birinde yaşlı var
Türkiye nüfusunun yapısı değişti: Her 4 haneden birinde yaşlı var
Görüntüler ortaya çıktı! Doktor uzman çavuşu darbetmiş, doktora soruşturma başlatıldı
Görüntüler ortaya çıktı! Doktor uzman çavuşu darbetmiş, doktora soruşturma başlatıldı
Vaka sayıları açıklandı: 19 bin 126 yeni vaka, 123 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 19 bin 126 yeni vaka, 123 vefat
Hatay Valiliği'nden Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusu
Hatay Valiliği'nden Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusu
Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı
Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: Lütfen trafiğe çıkmayalım
Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: Lütfen trafiğe çıkmayalım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin yönergesini değiştirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin yönergesini değiştirdi
ABD'den Türkiye'ye 'F-35' teklifi: S-400'leri Ukrayna'ya ver
ABD'den Türkiye'ye 'F-35' teklifi: S-400'leri Ukrayna'ya ver
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretini açıkladı
Emniyetin 'bölge sistemi'ne göre illerin hizmet süreleri
Emniyetin 'bölge sistemi'ne göre illerin hizmet süreleri
Meslek liselerinde hedef 1,5 milyar lira gelir
Meslek liselerinde hedef 1,5 milyar lira gelir
Süte büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Süte büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Ali Yerlikaya'dan kar uyarısı: Dışarıdaysak evlerimize dönelim!
Ali Yerlikaya'dan kar uyarısı: Dışarıdaysak evlerimize dönelim!
Satın aldığını zannettiği dairede 9,5 sene kiracı olarak oturdu
Satın aldığını zannettiği dairede 9,5 sene kiracı olarak oturdu
Maliye Bakanı Nebati: Piyasa aktörlerinin Türkiye ekonomisine güveni arttı
Maliye Bakanı Nebati: Piyasa aktörlerinin Türkiye ekonomisine güveni arttı
'Çanakkale millet olarak bizim ebedi kardeşliğimizi yansıtır'
'Çanakkale millet olarak bizim ebedi kardeşliğimizi yansıtır'
Ek göstergede kariyer mesleklerin statü farkı korunacak
Ek göstergede kariyer mesleklerin statü farkı korunacak
İstanbul'da anlaşmalı ekspertiz tuzağı ile dolandırıcılık
İstanbul'da anlaşmalı ekspertiz tuzağı ile dolandırıcılık
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar 25,4 milyon lira ceza verdi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine karşı 2020'de oluşturulan Kurul, bugüne kadar temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok ürün kategorisinde 896 firmaya ceza uyguladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mart 2022 11:22
Yazdır
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar 25,4 milyon lira ceza verdi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 896 firmaya toplamda 25 milyon 448 bin 428 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Kovid-19 salgını sürecinde piyasa aksaklıklarına sebep olan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 16 Nisan 2020'de Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştu.

Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri ile fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 28 Mayıs 2020'de çıkarılan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği ile belirlenmişti.

Haksız fiyat ve stokçuluğa yönelik faaliyetler kapsamında, Bakanlığa gelen fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetler üzerine geçen yıl başta büyükşehirler olmak üzere, ticaret il müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimler yapıldı.

Denetimlerde, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, denetlenen firmalardan savunma alınarak ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep edildi. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sunuldu.

Toplam 13 üyeden oluşan Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara ceza uygulandı.

Stokçulukla mücadelede cezaların etkinliğinin artırılması ve caydırıcılığın sağlanmasını temin etmek üzere yapılan kanun değişikliğiyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi.

Buna göre, 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır 2 milyon liraya çıkarıldı.

- Geçen yıl zincir market denetimleri ağırlık kazandı

Zincir marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin Bakanlığa ulaşan şikayet başvuruları üzerine müfettişlerce, ülke genelinde faaliyet gösteren, en yaygın şube ağına sahip zincir marketlerin 2021 yılında belirlenen ürünlerin satışında fahiş fiyat artışı yapıp yapmadığının tespiti amacıyla inceleme başlatıldı.

Bakliyat, yağlar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze ile temizlik malzemelerinin fiyatları incelendi.

Ayrıca 2021 yılının son çeyreğinde fahiş fiyat artışları ile ilgili Bakanlığa yapılan şikayetler nedeniyle 81 ildeki ticaret il müdürlüklerine haksız fiyat denetimlerinin gerçekleştirilmesi talimatı verildi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen haksız fiyat denetimlerinde toplam 14 bin 181 firma ve 101 bin 338 ürün denetlendi.

Kurul göreve başladığı günden bugüne toplamda 17 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, başta bakliyat ve sebze meyve gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra cerrahi maske ve dezenfektan ile koruyucu sağlık ürünleri gibi birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 896 firmaya toplamda 25 milyon 448 bin 428 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Sıfır kilometre araç fiyatlarının düşürülmesini amaçlayan Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında Bakanlığa ulaşan şikayetler üzerine denetim başlatıldı. Denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi sonucunda ise bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verilmişti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
POMEM ve PMYO'oda evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
POMEM ve PMYO'oda evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
PMYO Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
PMYO Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
POMEM Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
POMEM Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Anadolu Üniversitesi Seviye Tespit Sınavı takvimi belirledi
Anadolu Üniversitesi Seviye Tespit Sınavı takvimi belirledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin yönergesini değiştirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin yönergesini değiştirdi

Bu Habere Tepkiniz

İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi

İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi

18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro kararıyla infaz koruma memurlarına 3 ve 4. dereceye inme hakkı verildi.
Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!

Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!

Başkent Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim görevlisi kadro ilanı adayı tarif ediyor!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı

MEB, geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 29.01.2020 tarih ve 2030347 sayılı yazısı ile 03.03.2022 tarih ve 44922002 sayılı yazısıyla geçici görev yolluklarında uygulamada birlikteliğinin sağlanması için dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı.
Polise söylenen 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılır mı?

Polise söylenen 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılır mı?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kolluk görevlisine söylenen "adam değilsin" ifadesinin hakaret olmadığına karar verdi.
AYM'den siyasi partiye üye olan memurla ilgili olumlu karar

AYM'den siyasi partiye üye olan memurla ilgili olumlu karar

Anayasa Mahkemesi siyasi partiye üye olan memurun uyarılmaksızın Devlet memurluğundan çıkarılmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.
Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar

Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar

Serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürünü mahkeme haklı buldu
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

Sayıştay 3 Dairesi, İl müdürlüklerine vekaleten atanan personelin asilde aranılan şartları taşıması halinde vekalet ücreti ile diğer ödemelerin verileceğini belirtti.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı

Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı

Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 20 Mart Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Diyette tok tutan yiyecekler nelerdir?

Diyette tok tutan yiyecekler nelerdir?

Kilo problemi yaşayan birçok kişinin muzdarip olduğu konulardan biri iştah problemidir. Uzmanlara göre iştah açan besinler yerine iştah kesenleri bilmek ve buna göre beslenmek kilo verimi konusunda büyük bir avantaj sağlar.