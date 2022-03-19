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Diyarbakır annelerinin kar altında süren oturma eylemine 2 aile daha katıldı

17 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Veysi için eyleme katılan abla Ceylan Diri: Kardeşimi almadan buradan gitmeyeceğim

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mart 2022 13:25
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- Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 929'uncu gününde kar yağışı ve soğuk havaya rağmen sürüyor.

Diyarbakır'dan 10 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Veysi için gelen abla Ceylan Diri ve 6 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Sedrettin için gelen Hatun Daniş de eyleme dahil oldu.

Diri, gazetecilere, kardeşinin lise 2. sınıftayken dağa kaçırıldığını söyledi.

Kardeşinden yıllarca haber alamadıklarını ifade eden Diri, "Ergenliğe yeni girmiş bir çocuk nasıl kendi iradesiyle gidebilir? HDP veya PKK kardeşimi kandırdı. Kardeşimi almadan buradan gitmeyeceğim. Şu ana kadar nasıl beklediysem bundan sonra da bekleyeceğim. Veysi neredeysen gel. Seni çok özledik, bekliyoruz. Annen hasta, ne olursun gel." dedi.

Hatun Daniş ise Kürtçe, oğluna duyduğu hasretle hastalandığını belirterek bir an önce evladına kavuşmak istediğini anlattı.

Daniş, yıllardır haber alamadığı oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

- Ailelerden oturma eyleminin 1000'inci gününde destek çağrısı

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler adına açıklama yapan Süleyman Aydın ise kar yağışına rağmen eylemlerine devam ettiklerini belirtti.

Anne ve babalar olarak asla yılmayacaklarını dile getiren Aydın, "Eylemimizin 1000'inci gününde herkesi buraya davet ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Analar bu yoğun kar altında dahi feryat ediyor." ifadesini kullandı.

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