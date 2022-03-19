İzmir'de ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mart 2022 14:58
Kurucuova Mahallesi'nde Hüseyin Temel'in yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede Temel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız