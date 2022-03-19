Bursa'da trafik kazasında TCDD 1. Bölge Müdürü Acar ile iki kişi yaralandı

Diyette tok tutan yiyecekler nelerdir?

Kilo problemi yaşayan birçok kişinin muzdarip olduğu konulardan biri iştah problemidir. Uzmanlara göre iştah açan besinler yerine iştah kesenleri bilmek ve buna göre beslenmek kilo verimi konusunda büyük bir avantaj sağlar.