Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Mart 2022 16:49
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Saat 14.47'de Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız