Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsünde yarın bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mart 2022 20:52
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Mudanya ile Eminönü/Sirkeci, Mudanya ile Armutlu, Armutlu ile Eminönü/Sirkeci arasındaki karşılıklı 16 sefer iptal edildi.
İptal edilen seferlerle ilgili şirketin "https://budo.burulas.com.tr/" internet adresinden bilgi alınabilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız