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Antalya'da genç kız otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 18 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mart 2022 21:57
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Antalya'da genç kız otel odasında ölü bulundu

Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelde, odaya giren temizlik görevlileri 18 yaşındaki Nuray D'nin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve polisin incelemesinde, Nuray D'nin boynunda kızarıklıklar olduğu tespit edildi. Genç kızın boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Genç kızın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Nuray D'nin 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenildi.

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