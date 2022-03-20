Ramazana sayılı günler kaldı: Erzak kolileri ve çekler hazır

Ramazana geri sayım başlarken bu kutsal ayın vazgeçilmezi olan erzak paketleri için marketler hazırlıklarını tamamladı. Pazartesinden itibaren raflarda yer alacak olan Ramazan kolileri, 90 TL'den başlayıp 350 TL'ye kadar çıkıyor.

ÇEKLERİN PAYI % 70'E ÇIKTI



Çaydan şekere, hububattan yağa temel gıda maddelerinin yer aldığı Ramazan kolileri bu yıl artan fiyatların da etkisiyle 2021'e göre yüzde 50 zamlandı. 10 yıl önce devreye giren ve pazardaki payını büyüten Ramazan kupon ya da çeklerinin oranı son iki yıldır yüzde 50'leri yakalamıştı. Bu yıl boş koli maliyetlerinin artması firmaları Ramazan çeklerine yönlendirirken, çeklerin payı da yüzde 70'lere çıktı. Ramazan kolisi ve çeklerden ortalama 8 milyar liralık pazarın oluşacağı öngörülüyor.

ORTALAMA 250 TL



Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, bu Ramazan'da kolilerden ziyade çek yada kuponların daha çok öne çıktığını söyledi. Düzgün, "Bu yıl koli maliyetleri çok arttı. 2021'de boş hali 5 TL olan koliler bu yıl 15 TL'ye çıktı. Gıda fiyatlarında da artış var. O nedenle marketler Ramazan çekleri ya da kuponlar üzerinden ilerliyor. Ortalama 250 TL'lik çekler talep ediliyor" dedi. Bu yıl Ramazan kolilerinin payının yüzde 30'larda kalacağını anlatan Düzgün, çeklerin payının ise yüzde 70'lere yükseleceğini kaydetti. Düzgün, "Ramazan kolisi bir gelenek. Biz de kolileri hazırladık. Marketler yavaş yavaş raflarına koymaya başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren daha çok görünür. Fiyatlar 90 TL'den başlıyor, içindeki ürünün markası, kalitesi ve çeşidine göre 350 TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.

ERKEN HAZIRLIK AVANTAJ SAĞLADI



REİS Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Ramazan kolisi için firmalar ve marketlerin hazırlıklarını iki ay öncesinde başlattığını belirterek, "Ramazana bir ay kala tüm hazırlıklar tamamlandı. Son dönemde dünyada da artan fiyatlar nedeniyle erken yapılan hazırlıklar avantaj sağladı. Bugüne göre uygun maliyetlerle koliler hazırlandı" dedi. Reis Gıda'nın yüzde 7 KDV indirimine ek marketlerle yaptıkları özel anlaşmalarla yüzde 7 daha indirim uyguladığını anlatan Reis, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı bizi için çok kıymetliydi. Bu kapsamda özel çalışma hazırladık ve ürünlerimizde yüzde 14'ü bulan indirimler sunduk. Ayrıca koliler için de özel indirimler yaptık" diye konuştu.

KOLİLER DAHA UYGUN



İSTANBUL Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, "Son iki ay içinde gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü tırmanış devam etti. Marketlerimiz koli içinde koyduğu ürünleri daha önce aldığı için uygun fiyattan sunuyor. Yani koli içindekileri siz alsanız 300 TL tutacak olan ürün marketlerin Ramazan kolilerinde 200

TL" dedi.

ÖZEL İNDİRİMLER YAPILIYOR



SON dönemde firmaların hediye çeklerine olan taleplerinin arttığına dikkat çeken Güzeldere, "Çekleri alanlar ihtiyaçlarına göre alışveriş yapıyor. Biz de hayırseverlere hediye çeklerinde özel indirimler yapıyoruz" diye konuştu. Türkiye'deki dayanışma kültürünün çok güçlü olduğunu aktaran Güzeldere, Ramazan'da yardımlaşma geleneğinin bir parçası olan koli ve çeklere talebin düşmediğini ekledi.

BETÜL ALAKENT



