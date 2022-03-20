Bilgisayar'da kur etkisi! Ucuzken bakıyoruz, artarken alıyoruz

Bilgisayar pazarı pandemi ve kurun etkisiyle büyümeye devam etti. Dünyada bilgisayar satışları geçtiğimiz yıl yüzde 14,8 artışla 350 milyon adet olurken Türkiye'de 2,4 milyon adet oldu. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, pandemi döneminde bilgisayara olan talebin arttığına dikkat çekerek "Ancak çip sıkıntısından dolayı arz azaldı. Şu an arz ve talepte dengelenme var diyebilirim. Lenovo ise 2021 yılında bilgisayar pazarında yüzde 26,7, kurumsal PC pazarında yüzde 40,1, KOBİ PC pazarında yüzde 39,5, tüketici PC pazarında yüzde 19,1, dizüstü bilgisayar pazarında yüzde 28,7 ve masaüstü bilgisayar pazarında yüzde 21,7 pay ile Türkiye lideri oldu. Yani Türkiye PC pazarı yüzde 6 büyürken Lenovo Türkiye, yüzde 11,2 büyüdü" dedi.

PİYASADA DENGELENME VAR



Döviz kurlarındaki artışın fiyatlara yansımasını da değerlendiren Hantaloğlu "İlginçtir, kur sabitken satışlarda ciddi bir artış olmuyor. Kur yükselmeye başlayınca tüketiciler

'Ne alırsam kardır' düşüncesiyle alıma geçiyor. Biz Lenovo olarak kurdaki dalgalanmalar konusunda tecrübeliyiz. Daha önce de yaşanan dalgalanmalarda doğru planlamalarla bu zorlukları da atlatmayı başardık. 2018 senesinde yaşanan kur dalgalanmalarında da fiyat artışlarını son kullanıcılara minimum olarak yansıttık. Döviz kurlarındaki dalgalanmanın sona ermesi ve istikrarlı bir tablo sadece sektörümüzün için ülkemiz için hızlı bir toparlamaya yardımcı olacaktır" diye konuştu. Öte yandan Lenovo, sosyal girişim BlindLook'un geliştirdiği ses simülasyonu teknolojisiyle ülkemizdeki bir milyon görme engellinin ses simülasyonu teknolojisiyle istediklerinde, Lenovo ürünlerini engelsizce kullanabilmesini sağlıyor. Bu uygulamayla Türkiye'deki ilk görme-engelsiz 'EyeBrand' bilgisayar markası oldu.

ÖMER TEMÜR